Сбивший девушку внедорожник скрылся с места происшествия

В Москве во вторник вечером сбивший девушку внедорожник скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в столичном районе Южное Тушино: в районе храма преподобного Сергия Радонежского и улицы Василия Петушкова, дом №3.

Водитель автомобиля BMW X5 сбил девушку и скрылся с места ДТП. По сообщению пресс-службы ГИБДД Москвы, на месте аварии в настоящее время работают сотрудники инспекции, полицейские и бригада «скорой помощи». О состоянии пострадавшей девушки пока не сообщается. Начат поиск скрывшегося водителя.