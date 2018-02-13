Российский хакер готов доказать свое участие в атаках в день выборов в США

Константин Козловский - российский хакер, которого арестовали за похищение около 1,5 миллиардов рублей со счетов российских банков, сделал провокационное заявление. Он признался в разработке программы LDCS, с помощью которой были подтасованы результаты в день голосования на президентских выборах в США. Он также сообщил, что работал по заданию Федеральной службы безопасности и готов доказать это.

«Моё содержание под стражей связано с тем, что я подтверждаю атаки на Демократическую партию США, на WADA (Всемирное антидопинговое агентство), на Олимпийский комитет и готов доказать это, если мне предоставят адвоката, который вместе с потерпевшей стороной или IT-специалистом сможет установить эти факты. Также я готов подтвердить связь российских властей с хакерскими группировками Fancy bear и Cozy bear»,- на суде заявил Козловский.

Хакер также утверждает, что действовал по распоряжению бывшего майора ФСБ Дмитрия Докучаева, сам Докучаев отрицает знакомство и сотрудничество с хакером. Майор уже уволен из спецслужб, арестован по делу о госизмене, а детали его дела засекречены.

Хакер также добавил, что он боится за свою семью, на которую оказывают давление, сообщает URA.RU