В зоне строительства моста через Керченский пролив найдены артефакты

За два года в зоне строительства моста через Керченский пролив археологи обнаружили более миллиона артефактов.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», из них более 100 тысяч находок, представляющих научную ценность, поэтапно передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника и Таманского музейного комплекса, пишут "Аргументы недели - Крым".

На Керченском полуострове основными объектами исследований стали памятники Восточного Крыма – курганы, остатки древних укреплений и поселений. В акватории Керченского пролива в бухте у мыса Ак-Бурун было изучено крупное подводное скопление древней керамики. Более двух тысяч лет она была основной перевалочной базой на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море.

При морской перевозке часть керамической тары нередко разбивалась, и при разгрузке в порту поврежденные амфоры и посуду часто выбрасывали в море. В этом районе на поверхность было поднято более 60 тысяч находок – крупных фрагментов керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии в V веке до нашей эры – III веке нашей эры.

Среди находок – крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины предположительно V века до нашей эры. Он пока не имеет аналогов.

На Таманском полуострове на участках подходов к мосту были изучены архитектурные, производственные и погребальные комплексы разных культур – от эпохи бронзы до XIX века. В числе находок: клад орудий (серпы и топор) бронзового века; статуя богини Деметры; чернофигурный кувшин-ойнохойя с изображением Диониса на колеснице; крупная коллекция амфор VIII–X веков нашей эры из мастерских Хазарии; клад в составе 15 серебряных монет, отчеканенных при короле Испании Филиппе III в середине XVII века на монетном дворе в Мехико и другие.