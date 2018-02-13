Звезда 80-х Екатерина Семенова в телеэфире рассказала, как в нее стреляли и как ее пытались отравить. И все это, как считает сама Катя, происходило из-за развода с мужем, актером Михаилом Церишенко.

«Целый год я жила в каком-то оцепенении, ужасном мороке, обманывая себя и окружающих. Ведь когда все случилось, позвонила эта женщина и заявила, что они любят друг друга, я тут же решила развестись», - рассказала певица. Но потом любимый муж пришел за вещами и ему стало плохо, вызвали «скорую». Екатерина всю ночь на коленях молилась и думала, что, ведь прощают же измены другие, и она сможет.

«А потом я поняла: это была не измена, а страшное предательство! Мы прожили с ним 25 лет, и, разумеется, человек, может влюбиться. Смешно думать, что на протяжении четверти века люди будут обмирать друг от друга», - рассуждает Екатерина. Но, как человек честный и открытый, она ожидала, что ее любимый человек поступит как мужчина – придет и все честно расскажет. А он в течение нескольких лет совершенно не скрываясь, брал ее с собой на гастроли, и все это знали и видели.

«Я сейчас песню написала, аранжировка уже готова, «Мыло» называется. Миша как-то поехал в Крым и говорит: «А можно, я после гастролей на недельку там останусь, отдохну?» Какой разговор, разумеется. Однажды, пока мы болтали, вдруг женский голос произносит: «Мишка, я здесь». Спрашиваю: «А кто это?» Он отвечает: «Да горничная зашла». Из этой поездки он привез мне в подарок мыло, кусочек в такой коробочке, классное мыло, я им гордилась. Там было написано: «Кате из Крыма». Значит, он с любовницей зажигал в Крыму, а мне привез кусочек мыла?!», - поделилась певица в студии.

А дальше Екатерина долго сидела на успокоительных, потому что муж начал ей внушать, что она очень больна, доводил до слез, поил какими-то лекарствами. «Я за всю жизнь столько не плакала, сколько за этот год. А лекарства его выпью лежу в полном ступоре, даже говорить не могу, работают только глаза. Приятельница (она врач), как-то застав меня в таком состоянии, почти кричала: «Миша, это очень опасная история! Дыхание может остановиться в любую секунду!» А он по какой-то странной причине ни разу мне не вызвал скорую помощь. Просто заходил, смотрел и уходил в кухню», - рассказала Екатерина Семенова.

А год назад летом певица вышла покурить на балкон, и когда стала поворачиваться, услышала странный звук. И только утром она поняла, что окно прострелено.