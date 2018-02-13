В Подмосковье будут охранять редкий папоротник

Специалисты Минэкологии Подмосковья взяли под охрану Икшинский овраг, в котором растет редкий папоротник - многорядник Брауна.



Заказник площадью 19,82 гектара расположен вблизи поселка Икша в Дмитровском районе. Он был создан еще в Советском Союзе, но не имел четких границ. Здесь обитают порядка сорока шести видов позвоночных, тридцать три вида птиц и одиннадцать видов млекопитающих, а также растет несколько видов трав, занесенных в Красную книгу Московской области.

«Основной особенностью Икшинского оврага является присутствие редкого вида папоротника, занесенного в Красную книгу Московской области, - многорядника Брауна», - цитирует «Подмосковье сегодня» слова главы ведомства Александра Когана.