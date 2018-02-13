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Все школы Саратова закрыты из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

13 февраля 2018, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Все школы Саратова закрыты из-за эпидемии ОРВИ и гриппа
фото: pixabay.com

Все школы Саратова закрыты из-за эпидемии ОРВИ в городе. Всего полностью из-за карантина приостановлены занятия в 207 школах и в трех дошкольных образовательных учреждениях.   Управление Роспотребнадзора по Саратовской области закрыло школы с 14 февраля на 10 дней.

По результатам ежедневного мониторинга за заболеваемостью ОРВИ и гриппом, по состоянию на 13 февраля полностью приостановлен учебный процесс во всех школах городов Балакова и Аткарска.

По данным Роспотребнадзора, с целью сдерживания эпидемического процесса по ОРВИ и гриппу на территории области продолжается проведение ограничительных мероприятий, в том числе приостановление учебного процесса в детских образовательных учреждениях.

Специалисты ведомства рекомендуют в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом использовать маски в местах скопления людей, стараться избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки острых респираторных инфекций.
Рекомендуется как можно чаще промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта, регулярно проветривать помещение, в котором находитесь.

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет. "Ведите здоровый образ жизни и регулярно занимайтесь физкультурой", - призывает Роспотребнадзор.

В России сейчас во всю бушует эпидемия гриппа. В Перми в начале февраля закрыли все школы. Гриппует Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. На карантин закрыты  школы Тамбова. Повышен уровень заболеваемости в Ленинградской, Липецкой, Брянской, Смоленской и Саратовской областях.

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