Сбербанк урегулирует задолженности по кредитам погибших при крушении Ан-148

Сбербанк решил принять на себя обязательства по урегулированию всех задолженностей, имевшихся у погибших в авиакатастрофе 11 февраля.

Представитель Сбербанка сообщил предварительную информацию, согласно которой 25 человек из 71 погибших являлись клиентами Сбербанка и пользовались теми или иными кредитными продуктами этой финансовой организации. «Банк принял решение взять на себя урегулирование задолженности по ним», - цитирует ТАСС представителя Сбербанка.

Напомним, речь идет о катастрофе самолета Ан-148, принадлежавшего компании «Саратовские авиалинии». 11 февраля рейс 6W-703 Москва – Орск вылетел из аэропорта Домодедово и разбился через несколько минут в Раменском районе Подмосковья. Все пассажиры и члены экипажа погибли.