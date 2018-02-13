Жители поселка Роза поблагодарили Анатолия Литовченко за помощь

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко получил коллективное обращение от жителей поселка Роза. По их словам, уже много лет он пытаются бороться с шумом и драками, которые происходят в местном кафе-баре «Бейлиз». Парламентарий вмешался в ситуацию и помог закрыть злачное место.

В переулке Щорса местным жителям покоя не было ни днем, ни ночью. Долгие годы они пытались бороться с шумом и драками местного бара, его даже закрывали, но ненадолго. Вскоре он открывался на том же месте, но под другим названием.

Как уточнил Анатолий Литовченко, жители поселка Роза пытались доказать, что бар не является стационарным торговым объектом, а потому не имеет право на розничную продажу спиртного.

- Более того, павильон был расположен на оживленном перекрестке, на остановке общественного транспорта, и он собирал множество асоциальных личностей, - сказал он. - Они распивали спиртное тут же или во дворах, бывало, что проникали в подъезды. Жители боялись и за себя, и за своих детей.

Анатолий Литовченко направил депутатский запрос на имя главы Коркино Евгения Валахова, а также в региональный Минсельхоз. Была подключена полиция, прокуратура и Роспотребнадзор. Общими силами проблемная точка была закрыта.

Председатель Совета депутатов Розинского городского поселения Татьяна Яковлева передала парламентарию огромную благодарность от жителей всего города.

- Никто уже и не верил, что кто-то нам поможет, раньше от чиновников мы получали только отписки, - уточнила она. - Но чудо произошло.