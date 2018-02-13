Кого в Челябинске бесплатно угостили пряниками?

В международный день пирожных в Челябинске прошла необычная акция. В этот день детей с ограниченными возможностями здоровья в кинотеатре «Знамя» угощали пряниками. Организаторам этого непривычного мероприятия выступила Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце».

Кроме угощений маленькие гости праздника успели потанцевать в фойе кинотеатра вместе с котом Матроскиным и доброй совой, а потом отправились в зал на просмотр мультфильмов. Для родителей организаторы тоже приготовили сюрприз и показали краткометражный фильм о семейных ценностях «Традиции равнодушия». Эту ленту организация помощи детям «Открытое сердце» в прошлом году выпустила в прошлом году при участии телеканала «Россия». Главные герои - дети и взрослые из Челябинска, которые несмотря на испытания диагнозами дружат с обычными детьми, ходят в школу, добиваются успехов в спорте и мечтают о любви. В мероприятии приняло участие более 50 семей , воспитывающих детей -инвалидов.

«Цель такого мероприятия – поддержать семьи с особыми детьми и дать возможность провести час в атмосфере праздника. Чем больше у особых детей разных возможностей, тем лучше, а их семьи в такие моменты понимают, что они не одни, и когда они объединяются, есть выходы из самых разных ситуаций, - поделились мнением организатор мероприятия, председатель организации помощи детям «Открытое сердца» Елизавета Кириллова.

Кроме международного дня пирожных поводом для встречи на празднике стал и день рождения общественной организации – организатора праздника, которая отметила два года с начало работы. С этим событием общественников поздравили представители управления общественных связей правительства Челябинской области, педагоги и журналисты и родители.

В завершение праздника организаторы всех гостей пригласили на масленичные гулянья, которые начнутся 17 февраля в 12.00 на территории жилого комплекса Александровский на северо-западе Челябинске по адресу Бейвеля, 14 у пекарни "Зинаида Карловна". Особые семьи и всех гостей там ждут подарки и сюрпризы.

Справочно

Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце» работает в регионе два года. За это время оказана методическая и информационная помощь педагогогам и семьям с особыми детьми по вопросам инклюзии. Организация ведет тренинги для родителей по улучшению семейного микроклимата, выездные зимние и летние лагеря детей с нарушениями интеллекта и работает с общеобразовательными учреждениями Челябинска площадки для принятия детей с нарушениями интеллекта в среду здоровых ровесников.