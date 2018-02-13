Отправить валентинки ко Дню влюбленных можно на 18 станциях метро и МЦК

Отправить поздравительные открытки ко Дню влюбленных можно в столичной подземке и на МЦК. Акцию организовал московский метрополитен вместе с "Почтой России", пишет портал "Москва 24".



Чтобы отправить валентинку, нужно обратиться на стойку "Живое общение". В подземке подготовили две тысячи открыток в форме сердца. На послании необходимо указать адрес и индекс получателя и положить его в специальный почтовый ящик у стойки. Сервис действует на территории Москвы.



Валентинку можно отправить с 10:00 13 февраля до 19:00 14 февраля на станциях метро "Площадь Революции", "Александровский сад", "Пушкинская", "Баррикадная", "Китай-город", "Сретенский бульвар", "Арбатская" и " Киевская" Арбатско-Покровской линии, на Кольцевой линии на станциях "Курская", "Белорусская", "Парк культуры". Открытки также есть на станциях МЦК "Лужники", "Площадь Гагарина", "Шелепиха", "Кутузовская", "Деловой центр".