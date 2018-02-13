В Кремле рассказали о самочувствии Владимира Путина

Во вторник, 13 февраля, в Кремле рассказали о самочувствии президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее стало известно, что глава государства принял решение перенести целый ряд мероприятий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что политик простудился, однако продолжает активно работать, передает РИА "Новости".

В Кремле подчеркнули, что никаких серьезных заболеваний в настоящий момент у Владимира Путина не диагностировано. Песков добавил в сегодняшней беседе с журналистами, что зимнее время и холодная погода никого не обошли стороной, в частности, президента России.





