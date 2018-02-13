Девочек, исчезнувших в Омске, нашли

В Омске удалось обнаружить двух десятилетних девочек, которые вечером, 12 февраля, не вернулись домой. В УМВД по региону подчеркнули, что в настоящий момент школьниц доставляют в отдел полиции.

Дети, согласно последней информации, были найдены на улице Ватутина, однако других подробностей случившегося пока нет. Как уточняет РИА "Новости", обе девочки воспитываются в неблагополучных и малообеспеченных семьях, которые состоят на учете.

Известно, что в поисковой операции принимали участие полицейские, волонтеры, таксисты, сотрудники Росгвардии, а также ЧОПов.