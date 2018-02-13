//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Девочек, исчезнувших в Омске, нашли

13 февраля 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Девочек, исчезнувших в Омске, нашли
фото: globallookpress.com

В Омске удалось обнаружить двух десятилетних девочек, которые вечером, 12 февраля, не вернулись домой. В УМВД по региону подчеркнули, что в настоящий момент школьниц доставляют в отдел полиции.

Две школьницы бесследно исчезли в Омске

Две школьницы бесследно исчезли в Омске

Дети, согласно последней информации, были найдены на улице Ватутина, однако других подробностей случившегося пока нет. Как уточняет РИА "Новости", обе девочки воспитываются в неблагополучных и малообеспеченных семьях, которые состоят на учете.

Известно, что в поисковой операции принимали участие полицейские, волонтеры, таксисты, сотрудники Росгвардии, а также ЧОПов. 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ

Андрей Разин против Владимира Мединского

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В Совфеде знают, как надо ответить на рост военного присутствия США в Европе

В Совфеде знают, как надо ответить на рост военного присутствия США в Европе

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов выдвинул идею о том, как следует ответить на увеличение военного присутствия США на территории Европы.

//В мире

Названы катастрофические последствия вероятного прорыва ВСУ в Донецк

Названы катастрофические последствия вероятного прорыва ВСУ в Донецк

Вероятный прорыв Вооруженных сил Украины на территорию Донецка будет иметь катастрофические последствия для столицы ДНР. Такое мнение высказали в силовых структурах самопровозглашенного государства.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Порошенко передал Меркель данные о «российских танках» в Донбассе

Порошенко передал Меркель данные о «российских танках» в Донбассе

Президент Украины рассказал немецким журналистам о том, что ранее он поделился информацией о «присутствии» российских бронемашин в зоне конфликта в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

//Политика

Кто заменит Клинцевича на посту в Совете Федерации

Кто заменит Клинцевича на посту в Совете Федерации

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности 13 февраля рассмотрел и одобрил заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности.

//Новости ADWILE

//В мире

Путешественников из РФ предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

Путешественников из РФ предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

Роспотребнадзор обнародовал предупреждение для российских туристов, которые планируют поехать в Турцию. Согласно последним данным, на севере страны была зафиксирована вспышка сибирской язвы.

//В мире

В NASA рассказали, когда на орбите Луны начнут строить станцию

В NASA рассказали, когда на орбите Луны начнут строить станцию

Исполняющий обязанности главы Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства Роберт Лайтфут рассказал, когда США построят на орбите Луны космическую станцию.

//Культура

Неопубликованное интервью Михаила Пуговкина

Неопубликованное интервью Михаила Пуговкина

Говорить о том, кто такой Михаил Пуговкин, излишне: его знают, ценят и любят люди не только моего поколения, но и нынешняя молодежь, и представители глубоко преклонного возраста.

//Спорт

Мир восхищается керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким

Мир восхищается керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким

Мир восхищается талантом и красотой призеров Олимпиады в Пхёнчхане керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого. Супруги завоевали «бронзовые медали», выиграв у команды Норвегии.

//Новости партнеров

//Расследования

МАК завершил расшифровку самописца и назвал одну из причин крушения Ан-148

МАК завершил расшифровку самописца и назвал одну из причин крушения Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных параметрического самописца самолета Ан-148, потерпевшего крушение в минувшее воскресенье в Раменском районе Подмосковья.

//Наука

Астрономы обнаружили признак возможной скорой смерти Солнца

Астрономы обнаружили признак возможной скорой смерти Солнца

Американские ученые заявили, что уже в текущем столетии на Земле произойдет значительное похолодание из-за снижения активности Солнца. Согласно другому прогнозу, звезда в недалеком будущем взорвется.

//Общество

Россельхознадзор запретил ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор запретил ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор запретит ввоз на территорию России белорусских яблок. Эксперты Россельхознадзора в период с 1 по 9 февраля провели проверочные мероприятия белорусских предприятий-производителей

//Общество

Юная звезда российского футбола высморкался в пятитысячную купюру

Юная звезда российского футбола высморкался в пятитысячную купюру

Полузащитник российского клуба «Тосно» вызвал бурную реакцию пользователей Рунета. 19-летний Станислав Манаев опубликовал видео, в котором спортсмен сморкается в пятитысячную купюру и выбрасывает смятую на пол.

//Экономика

Путину показали редкие алмазы, добытые в России

Путину показали редкие алмазы, добытые в России

Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором акционерной компании "АЛРОСА" Сергеем Ивановым. Иванов доложил российскому президенту результаты деятельности алмазодобывающей корпорации.

//Общество

Известный диджей обвиняет экс-депутата: "Он сломал мне челюсть из-за селфи"

Известный диджей обвиняет экс-депутата: "Он сломал мне челюсть из-за селфи"

Андрея Ширмана, больше известного как DJ Smash, избили в ночном клубе Перми за отказ сделать селфи. Музыкант утверждает, что челюсть ему сломал экс-депутат Законодательного собрания края Александр Телепнев

//Общество

В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пятеро жителей Петербурга и области

В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пятеро жителей Петербурга и области

В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пятеро жителей Петербурга и Ленинградской области: Борис Кармалеев, Екатерина Бойкова и Евгений Ильинов, Анатолий Колодяжный и Владимир Усачев.

//Общество

В Петербурге ликвидировано масштабное производство поддельного алкоголя

В Петербурге ликвидировано масштабное производство поддельного алкоголя

В Петербурге ликвидировано масштабное производство поддельного алкоголя. Водку и портвейн делали в ангаре, а продавали оптом. Женщина, причастная к производству алкоголя, пыталась подкупить работника прокуратуры.

//Криминал

Тольяттинская повариха ударила ножом гостя и продолжила петь песни

Тольяттинская повариха ударила ножом гостя и продолжила петь песни

Около подъезда дома на улице Фрунзе в Тольятти прохожие обнаружили мужчину, на одежде которого кровь, и он попросил вызвать полицию и скорую медицинскую помощь.

//Шоу-бизнес

В день совершеннолетия Стефания Маликова получила много вопросов о своем лице

В день совершеннолетия Стефания Маликова получила много вопросов о своем лице

Дочь музыканта Дмитрия Маликова сегодня празднует совершеннолетие. Студентка МГИМО с утра опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, на котором ее лицо выглядит по-настоящему пугающим.

//Расследования

На Кубани подросток попал в больницу из-за возгорания зарядки в кармане

На Кубани подросток попал в больницу из-за возгорания зарядки в кармане

Несовершеннолетний житель Кубани был экстренно госпитализирован из-за возгорания зарядного устройства. Согласно последней информации, док-станция в момент инцидента находилась в кармане одежды юноши.

//Общество

Главное - вовремя застолбить

Главное - вовремя застолбить

Администрация Пензы решила судиться с местной жительницей, поскольку посчитала, что та незаконно заняла часть городской земли и не платила с неё налогов. Речь идет о 0,8 кв.м.

//Общество

Отправить валентинки ко Дню влюбленных можно на 18 станциях метро и МЦК

Отправить валентинки ко Дню влюбленных можно на 18 станциях метро и МЦК

Отправить поздравительные открытки ко Дню влюбленных можно в столичной подземке и на МЦК. Акцию организовал московский метрополитен вместе с "Почтой России"

//Общество

Тест на измену, психологи готовы предсказать развод еще до брака

Тест на измену, психологи готовы предсказать развод еще до брака

Психологи создали простой тест, который способен предсказать измену и развод практически со 100-ной вероятностью. Наблюдения позволили установить общий знаменатель для семей, не выдержавших проверку временем.

//Общество

Трудовые мигранты из Украины работали в Евпатории нелегально

Трудовые мигранты из Украины работали в Евпатории нелегально

Нелегальных трудовых мигрантов из Украины нашли сотрудники Погрануправления ФСБ на строительстве объекта Федеральной целевой программы в Евпатории.

//Спорт

Появились детали первого допингового скандала на Олимпиаде-2018

Появились детали первого допингового скандала на Олимпиаде-2018

Во вторник появились детали первого допингового скандала на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Речь идет о японском шорт-трекисте Кеи Саито, которого ранее отстранили от соревнований.

//Общество

Минкультуры планирует расширить производственные павильоны "Союзмультфильма"

Минкультуры планирует расширить производственные павильоны "Союзмультфильма"

Министр культуры России обратился в Росимущество с просьбой о передаче в ведение "Союзмультфильма" всего здания на улице Академика Королева. Производственные павильоны киностудии "Союзмультфильм" планируют расширить

//Хайтек

Подлинность новых купюр поможет определить приложение для смартфонов

Подлинность новых купюр поможет определить приложение для смартфонов

Сотрудники пермской фабрики "Гознак" разработали мобильное приложение, с помощью которого можно распознать подлинность новых купюр достоинством в 200 и 2000 рублей

//Общество

Первый в России проект по организации досуга пенсионеров стартует в Москве

Первый в России проект по организации досуга пенсионеров стартует в Москве

В скором времени в Москве стартует первый масштабный проект в стране, целью которого является организация досуга граждан пенсионного возраста. В пилотном режиме программа будет запущена уже в этом году.

//Расследования

Запись последнего полета Ан-148 сохранилась на параметрическом самописце

Запись последнего полета Ан-148 сохранилась на параметрическом самописце

Днем во вторник, 13 февраля, появилась информация о том, что на бортовом самописце самолета Ан-148, который два дня назад потерпел крушение в Подмосковье, сохранилась запись его последнего полета.

//Общество

В Кремле рассказали о самочувствии Владимира Путина

В Кремле рассказали о самочувствии Владимира Путина

Во вторник, 13 февраля, в Кремле рассказали о самочувствии президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее стало известно, что глава государства принял решение перенести целый ряд мероприятий.

//Экономика

В ЦБ рассказали, какую сумму хакеры украли за прошлый год

В ЦБ рассказали, какую сумму хакеры украли за прошлый год

Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин рассказал, какую сумму хакерам удалось украсть за 2017 год. Выяснилось, что "компьютерные гении" осуществили 11 успешных атак на российские банки.

//Шоу-бизнес

Кашпировский будет судиться с Первым каналом из-за шутки Урганта

Кашпировский будет судиться с Первым каналом из-за шутки Урганта

Психотерапевт Анатолий Кашпировский намерен отсудить у Первого канала 500 тысяч рублей за оскорбление, которое ему нанес телеведущий Иван Ургант. Недавно в телешоу прозвучала неудачная шутка.

//Общество

СМИ узнали о способном «уничтожить всю Европу» секретном оружии России

СМИ узнали о способном «уничтожить всю Европу» секретном оружии России

Российская Федерация в настоящее время испытывает новое секретное оружие, которое «способно уничтожить всю Европу». Соответствующее утверждение содержится в статье, появившейся в британских СМИ.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В Совфеде знают, как надо ответить на рост военного присутствия США в Европе

В Совфеде знают, как надо ответить на рост военного присутствия США в Европе

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов выдвинул идею о том, как следует ответить на увеличение военного присутствия США на территории Европы.

//В мире

Названы катастрофические последствия вероятного прорыва ВСУ в Донецк

Названы катастрофические последствия вероятного прорыва ВСУ в Донецк

Вероятный прорыв Вооруженных сил Украины на территорию Донецка будет иметь катастрофические последствия для столицы ДНР. Такое мнение высказали в силовых структурах самопровозглашенного государства.

//В мире

Порошенко передал Меркель данные о «российских танках» в Донбассе

Порошенко передал Меркель данные о «российских танках» в Донбассе

Президент Украины рассказал немецким журналистам о том, что ранее он поделился информацией о «присутствии» российских бронемашин в зоне конфликта в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

//Политика

Кто заменит Клинцевича на посту в Совете Федерации

Кто заменит Клинцевича на посту в Совете Федерации

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности 13 февраля рассмотрел и одобрил заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности.

//В мире

Путешественников из РФ предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

Путешественников из РФ предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

Роспотребнадзор обнародовал предупреждение для российских туристов, которые планируют поехать в Турцию. Согласно последним данным, на севере страны была зафиксирована вспышка сибирской язвы.

//В мире

В NASA рассказали, когда на орбите Луны начнут строить станцию

В NASA рассказали, когда на орбите Луны начнут строить станцию

Исполняющий обязанности главы Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства Роберт Лайтфут рассказал, когда США построят на орбите Луны космическую станцию.

//Культура

Неопубликованное интервью Михаила Пуговкина

Неопубликованное интервью Михаила Пуговкина

Говорить о том, кто такой Михаил Пуговкин, излишне: его знают, ценят и любят люди не только моего поколения, но и нынешняя молодежь, и представители глубоко преклонного возраста.

//Спорт

Мир восхищается керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким

Мир восхищается керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким

Мир восхищается талантом и красотой призеров Олимпиады в Пхёнчхане керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого. Супруги завоевали «бронзовые медали», выиграв у команды Норвегии.

//Расследования

МАК завершил расшифровку самописца и назвал одну из причин крушения Ан-148

МАК завершил расшифровку самописца и назвал одну из причин крушения Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных параметрического самописца самолета Ан-148, потерпевшего крушение в минувшее воскресенье в Раменском районе Подмосковья.

//Наука

Астрономы обнаружили признак возможной скорой смерти Солнца

Астрономы обнаружили признак возможной скорой смерти Солнца

Американские ученые заявили, что уже в текущем столетии на Земле произойдет значительное похолодание из-за снижения активности Солнца. Согласно другому прогнозу, звезда в недалеком будущем взорвется.

//Общество

Россельхознадзор запретил ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор запретил ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор запретит ввоз на территорию России белорусских яблок. Эксперты Россельхознадзора в период с 1 по 9 февраля провели проверочные мероприятия белорусских предприятий-производителей

//Общество

Юная звезда российского футбола высморкался в пятитысячную купюру

Юная звезда российского футбола высморкался в пятитысячную купюру

Полузащитник российского клуба «Тосно» вызвал бурную реакцию пользователей Рунета. 19-летний Станислав Манаев опубликовал видео, в котором спортсмен сморкается в пятитысячную купюру и выбрасывает смятую на пол.

//Экономика

Путину показали редкие алмазы, добытые в России

Путину показали редкие алмазы, добытые в России

Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором акционерной компании "АЛРОСА" Сергеем Ивановым. Иванов доложил российскому президенту результаты деятельности алмазодобывающей корпорации.

//Общество

Известный диджей обвиняет экс-депутата: "Он сломал мне челюсть из-за селфи"

Известный диджей обвиняет экс-депутата: "Он сломал мне челюсть из-за селфи"

Андрея Ширмана, больше известного как DJ Smash, избили в ночном клубе Перми за отказ сделать селфи. Музыкант утверждает, что челюсть ему сломал экс-депутат Законодательного собрания края Александр Телепнев

//Общество

В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пятеро жителей Петербурга и области

В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пятеро жителей Петербурга и области

В авиакатастрофе в Подмосковье погибли пятеро жителей Петербурга и Ленинградской области: Борис Кармалеев, Екатерина Бойкова и Евгений Ильинов, Анатолий Колодяжный и Владимир Усачев.

//Общество

В Петербурге ликвидировано масштабное производство поддельного алкоголя

В Петербурге ликвидировано масштабное производство поддельного алкоголя

В Петербурге ликвидировано масштабное производство поддельного алкоголя. Водку и портвейн делали в ангаре, а продавали оптом. Женщина, причастная к производству алкоголя, пыталась подкупить работника прокуратуры.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Криминал

Тольяттинская повариха ударила ножом гостя и продолжила петь песни

Тольяттинская повариха ударила ножом гостя и продолжила петь песни

Около подъезда дома на улице Фрунзе в Тольятти прохожие обнаружили мужчину, на одежде которого кровь, и он попросил вызвать полицию и скорую медицинскую помощь.

//Шоу-бизнес

В день совершеннолетия Стефания Маликова получила много вопросов о своем лице

В день совершеннолетия Стефания Маликова получила много вопросов о своем лице

Дочь музыканта Дмитрия Маликова сегодня празднует совершеннолетие. Студентка МГИМО с утра опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, на котором ее лицо выглядит по-настоящему пугающим.

//Расследования

На Кубани подросток попал в больницу из-за возгорания зарядки в кармане

На Кубани подросток попал в больницу из-за возгорания зарядки в кармане

Несовершеннолетний житель Кубани был экстренно госпитализирован из-за возгорания зарядного устройства. Согласно последней информации, док-станция в момент инцидента находилась в кармане одежды юноши.

//Общество

Главное - вовремя застолбить

Главное - вовремя застолбить

Администрация Пензы решила судиться с местной жительницей, поскольку посчитала, что та незаконно заняла часть городской земли и не платила с неё налогов. Речь идет о 0,8 кв.м.

//Общество

Отправить валентинки ко Дню влюбленных можно на 18 станциях метро и МЦК

Отправить валентинки ко Дню влюбленных можно на 18 станциях метро и МЦК

Отправить поздравительные открытки ко Дню влюбленных можно в столичной подземке и на МЦК. Акцию организовал московский метрополитен вместе с "Почтой России"

//Общество

Тест на измену, психологи готовы предсказать развод еще до брака

Тест на измену, психологи готовы предсказать развод еще до брака

Психологи создали простой тест, который способен предсказать измену и развод практически со 100-ной вероятностью. Наблюдения позволили установить общий знаменатель для семей, не выдержавших проверку временем.

//Общество

Трудовые мигранты из Украины работали в Евпатории нелегально

Трудовые мигранты из Украины работали в Евпатории нелегально

Нелегальных трудовых мигрантов из Украины нашли сотрудники Погрануправления ФСБ на строительстве объекта Федеральной целевой программы в Евпатории.

//Спорт

Появились детали первого допингового скандала на Олимпиаде-2018

Появились детали первого допингового скандала на Олимпиаде-2018

Во вторник появились детали первого допингового скандала на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Речь идет о японском шорт-трекисте Кеи Саито, которого ранее отстранили от соревнований.

//Общество

Минкультуры планирует расширить производственные павильоны "Союзмультфильма"

Минкультуры планирует расширить производственные павильоны "Союзмультфильма"

Министр культуры России обратился в Росимущество с просьбой о передаче в ведение "Союзмультфильма" всего здания на улице Академика Королева. Производственные павильоны киностудии "Союзмультфильм" планируют расширить

//Хайтек

Подлинность новых купюр поможет определить приложение для смартфонов

Подлинность новых купюр поможет определить приложение для смартфонов

Сотрудники пермской фабрики "Гознак" разработали мобильное приложение, с помощью которого можно распознать подлинность новых купюр достоинством в 200 и 2000 рублей

//Общество

Первый в России проект по организации досуга пенсионеров стартует в Москве

Первый в России проект по организации досуга пенсионеров стартует в Москве

В скором времени в Москве стартует первый масштабный проект в стране, целью которого является организация досуга граждан пенсионного возраста. В пилотном режиме программа будет запущена уже в этом году.

//Расследования

Запись последнего полета Ан-148 сохранилась на параметрическом самописце

Запись последнего полета Ан-148 сохранилась на параметрическом самописце

Днем во вторник, 13 февраля, появилась информация о том, что на бортовом самописце самолета Ан-148, который два дня назад потерпел крушение в Подмосковье, сохранилась запись его последнего полета.

//Общество

В Кремле рассказали о самочувствии Владимира Путина

В Кремле рассказали о самочувствии Владимира Путина

Во вторник, 13 февраля, в Кремле рассказали о самочувствии президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее стало известно, что глава государства принял решение перенести целый ряд мероприятий.

//Экономика

В ЦБ рассказали, какую сумму хакеры украли за прошлый год

В ЦБ рассказали, какую сумму хакеры украли за прошлый год

Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин рассказал, какую сумму хакерам удалось украсть за 2017 год. Выяснилось, что "компьютерные гении" осуществили 11 успешных атак на российские банки.

//Шоу-бизнес

Кашпировский будет судиться с Первым каналом из-за шутки Урганта

Кашпировский будет судиться с Первым каналом из-за шутки Урганта

Психотерапевт Анатолий Кашпировский намерен отсудить у Первого канала 500 тысяч рублей за оскорбление, которое ему нанес телеведущий Иван Ургант. Недавно в телешоу прозвучала неудачная шутка.

//Общество

СМИ узнали о способном «уничтожить всю Европу» секретном оружии России

СМИ узнали о способном «уничтожить всю Европу» секретном оружии России

Российская Федерация в настоящее время испытывает новое секретное оружие, которое «способно уничтожить всю Европу». Соответствующее утверждение содержится в статье, появившейся в британских СМИ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры