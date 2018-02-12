Родстер Tesla не станет искусственным спутником Марса

Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардского университета (США) и популярный блогер, нашел ошибку в вычислениях траектории полета спорткара Tesla, на прошлой неделе запущенного в космос. На самом деле «космический автомобиль» летит к Красной планете, как и планировалось изначально.

Ученый-блогер заявил, что специалисты компании Илона Маска неправильно применили в своих расчетах параметр скорости, необходимой для преодоления земного притяжения. По уточненной траектории, спорткар к июлю этого года уже достигнет орбиты Марса (расстояние около 110 миллионов километров), а в октябре 2020 года приблизится к планете на минимальное расстояние (менее 7 миллионов километров). Однако на этом расстоянии притяжение Марса все еще будет недостаточным для вхождения в его стабильную орбиту, и автомобиль полетит дальше в свое бесконечное путешествие. Таким образом, сделать «Теслу» искусственным спутником Марса, как обещал владелец, не получится.

Ранее мы сообщали об успешном старте ракеты-носителя Falcon Heavy с принадлежащим Илону Маску спорткаром Tesla на борту. После запуска Илон Маск сообщил, что траектория полета уводит машину в сторону пояса астероидов между Марсом и Юпитером.