Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт физкультуры

Рособрнадзор прекратил действие лицензии Московского института физической культуры и спорта и полностью лишил госаккредитации Московский институт психологии. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) прекратила действие лицензии вузов своим приказом на основании решения Арбитражного суда.

НОУ ВО «Московский институт физической культуры и спорта» не устранил нарушения, о которых был предупрежден ранее.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Отметим, в случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.