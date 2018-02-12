Эхо войны прозвучало в столичном переулке

Во время проведения дорожных ремонтных работ в самом центре Москвы рабочие обнаружили два неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны.

Казалось бы, уж сколько лет прошло с тех пор и сколько земли перекопано, но смертоносные находки продолжают вылезать на поверхность. На этот раз «эхо войны» аукнулось в Малом Сухаревском переулке, где ведутся ремонтные работы. К месту происшествия вызвана бригада саперов, которая проведет все необходимые действия по безопасному вывозу и утилизации боеприпасов.