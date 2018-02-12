Путин переносит простуду «на ногах»
12 февраля 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин простудился, и подчеркнул, что недомогание никак не отразится на рабочем графике российского лидера.
На встрече с финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России» Владимир Путин принес извинения собеседникам за тихую речь по причине севшего голоса. Это и вызвало у журналистов вопросы о состоянии здоровья президента, на которые ответил Дмитрий Песков: «Простудился, но продолжает работать».
Напомним, что на вторую половину дня понедельника, 12 февраля, у Владимира Путина запланирована встреча с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом, прибывшим в Россию с рабочим визитом.
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