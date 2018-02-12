Мытищинской больнице приобрели ангиограф за 67,5 млн. рублей

В Мытищинской клинической больнице появился новый ангиографический комплекс стоимостью 67,5 миллиона рублей. Как передает сайт «Подмосковье сегодня», пропускная способность аппарата составляет до двадцати процедур в сутки.

Помимо жителей Мытищ им смогут воспользоваться пациенты из Королева, Пушкино, Щелково, Сергеева Посада, Ивантеевки и Красноармейска.

Аппарат уникален наличием большого детектора и современным программным обеспечением. Он позволяет лечить пациентов с патологией сердца, острым нарушением мозгового кровообращения, аневризмами брюшного отдела аорты, поражениями сосудов нижних конечностей, и делать эмболизацию маточных артерий и артерий предстательной железы.