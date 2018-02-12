Диетологи объяснили, как не поправиться во время масленицы

Масленичная неделя в этом году началась ранее, чем обычно,-12 февраля. Организаторы в городах и селах продумали масштабные программы мероприятий с соревнованиями, катаниями на лошадях, спортивными турнирами и, конечно, дегустациями блинов.

Масленица — древнеславянский праздник, вобравший в себя половину от христианства, половину — от язычества. Обязательное яство на эту неделю — блины. Они символизируют Бога Солнца Ярило, которого почитали в древние времена. Каждая хозяйка должна печь блины каждый день и угощать ими гостей, в зависимости от дня недели.

Те, кто следит за весом, могут готовить блины по диетическим рецептам, используя немного муки, поскольку традиционные масленичные угощения плохо сочетаются с желанием следить за фигурой, цитирует НСН слова диетолога Татьяны Хачатуровой.

«Для людей, которые следят за фигурой, в одном блине содержится дневная норма углеводов. Поэтому во время масленичной недели нужно либо делать низкоуглеводные блины, либо съедать только один блин в день, либо забыть о Масленице, которая плохо сочетается с диетологией», - объяснила эксперт. Она также рассказала, что для приготовления более или менее диетических блинов необходимо заменить пшеничную муку на низкоуглеводную.

Отведать традиционные угощения в столице можно на фестивале «Московская Масленица», в течение которой будут работать 25 площадок по всему городу. Порядка 100 блинных точек развернется на время Масленицы в Московской области, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Масленичная неделя в этом году закончится 18 февраля Прощеным воскресеньем.