В Томской области санитарный вертолет совершил жесткую посадку, есть жертвы

Вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой, совершил аварийную посадку в Томской области. Погибли бортмеханик и второй пилот.

По данным ГУ МЧС региона, связь с экипажем прервалась в 14:46 по местному времени, сработал аварийный маяк вертолета, а в 15:55 по местному времени поступило сообщение о жесткой посадке.

Ми-8 был обнаружен с воздуха примерно в сорока километрах к юго-востоку от села Александровское. Из шестерых находившихся на борту людей выжил один член экипажа и трое пассажиров, они эвакуированы в Стрежевой другим вертолетом, сообщает РИА Новости.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба». Ведется расследование обстоятельств происшествия, свою проверку начала прокуратура.