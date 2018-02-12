Гороскоп ко Дню всех влюбленных

Накануне Дня Святого Валентина всегда интересно узнать, как его лучше отметить. Известный европейский астролог и астропсихолог Ольга Аристова составила для читателей «Аргументов неделi» гороскоп с рекомендациями для каждого знака Зодиака.





Овен

День всех влюблённых представители знака проведут в приятном флирте. Постоянный партнёр с радостью поддержит игривое настроение Овна, особенно если он Водолей. Для мимолетного увлечения подойдет знакомство с Рыбами, а из завязавшегося романа с Раком могут получиться долгосрочные и даже семейные узы. В любом случае, самый романтичный день в году Овнам запомнится.

Телец

Тельцы уже детально спланировали как именно проведут день Всех Влюблённых, осталось только подобрать компанию. И если для устойчивых пар здесь и вопросов не возникает, то новые знакомства могут предоставить свободу выбора спутника. Так, праздник проведённый в компании Весов поразит романтикой и эстетичностью, а с Козерогом - позволит приобрести новый опыт и даже пуститься на поиски приключений.

Близнецы

Близнецы - не большие любители праздновать День Святого Валентина в шумных местах и большой компании, так что с радостью проведут этот день наедине с близким человеком. Домашний праздник будет принят как нельзя лучше, если пару Близнецам составит Стрелец, а вот в компании со Львом можно отправиться в путешествие в уединённое место, наполненное романтикой. Такая поездка поможет лучше узнать друг друга.

Рак

14 февраля Рак получит возможность расслабиться и отдаться приятным эмоциям всей душой. Не исключено, что спутник представителя этого знака станет его судьбой, но не стоит слишком акцентировать на этом внимание. Легкий и непринужденный ужин с Рыбами позволит отвлечься от глобальных планов и оценить красоту момента, а если хочется острых ощущений, то стоит запланировать необычное развлечение в компании Скорпиона - оно точно останется в памяти как один из самых ярких моментов года.

Лев

Как и любой праздник в жизни Льва, День Святого Валентина должен пройти ярко и с размахом. Характер представителя знака позволит претворить это в жизнь практически в любой компании. Вместе с Тельцом можно посвятить день романтической фотосъемке, которая обязательно сблизит пару, а с Девой - поужинать в шикарном ресторане при свечах и с живой музыкой.

Дева

У свободных Дев появится масса претендентов на совместное проведение 14 февраля, и в зависимости от сделанного выбора праздник будет очень разным. С Овном можно сходить на романтическую комедию в кино и отправиться на вечернюю прогулку, а с Водолеем посетить ночную вечеринку и танцевать до утра.

Весы

Для тянущихся к эстетике Весов в день Всех Влюблённых главное, чтобы все было красиво. Совместная поездка за город со Стрельцом позволит ощутить единение и насладиться красотой момента и русской зимы, а в компании Скорпиона Весы ждёт головокружительное приключение со множеством ярких деталей и изящных жестов.

Скорпион

Страстные по своей натуре, Скорпионы проведут 14 февраля в своём неповторимом стиле: чувственно и ярко. В компании Рыб стоит отдать предпочтение уединенному вечеру в ресторане с красивым видом и изысканной кухней, а с Девой разнообразить день походом на картинг или в боулинг, а может даже поездкой на гоночную трассу. Эмоции этого дня позволят партнёрам открыть друг в друге новые грани.

Стрелец

В день Всех Влюблённых Стрельцу захочется ощущения близости и теплоты, которое подарит улыбку и чувство защищённости. Со Львом можно пойти на каток, где сведший воздух и общее настроение подарит массу улыбок, вне зависимости от уровня мастерства катающихся. А с Тельцом великолепно пройдёт домашний ужин, где удастся впечатлить партнера своими кулинарными способностями.

Козерог

В традиционном подходе к празднику есть свои плюсы и Козероги это отлично знают. Ресторан и кино окажутся отличным вариантом, если спутником представителя знака окажется Рак. А в компании с Овном можно посетить караоке и посвятить друг другу несколько романтических композиций в собственном исполнении, вечер получится очень трогательным.

Водолей

Водолеи День Святого Валентина проведут в приподнятом и активном настроении. Совместный спорт с Близнецами не только позволит проявиться этой активности, но и многое расскажет о характере партнёра, а с Весами можно заняться совместным творчеством: посетить урок рисования или мастер-класс по игре на музыкальном инструменте. Приобретённые навыки окажутся полезным дополнением к приятно проведённому дню.

Рыбы

В фантазиях Рыб этот день идеально подходит для особенных романтических шагов, и у этих мечтаний есть все шансы осуществиться: вполне возможно в бокале окажется долгожданное кольцо или же Рыбы сами его туда положат. С Девами будет уместно сходить в театр или посетить мюзикл, а с Близнецами - арендовать лимузин для двоих и заново открыть для себя ночной город вместе с партнером. Самые знакомые места могут заиграть новыми красками и подарить ощущение бесконечной красоты.