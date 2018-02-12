Медсестра из Курганской области сочинила стихи про свою нищенскую зарплату

Медсестра из Курганской области сочинила стихи о своей мизерной зарплате, на которую ей надо жить и кормить детей. Возможно, молодая женщина - медик - работает в Шадринске. Видео распространяется в соцсетях.

По признанию медика, мясо они могут себе позволить только один раз в месяц. Ее отец работал, кормил семью. Платил налоги. Но не дожил до пенсии. Дочка хочет учиться петь и танцевать. Но что можно позволить маме-медику на 10 тысяч 300. Медсестра воспитывает детей в любви к родине.

И задается вопросом, за что любить родину. "Я камень в ваш бросаю огород. Я кто? Я — рядовая медсестра... И нет уже надежды на Христа, все чаще вспоминаю коммунистов", - признается она.

"Могучая, великая страна, ты — непоколебимая держава! Но что же ты не ценишь простых людей, создавших твою славу?" - декламирует девушка, представившаяся медсестрой.

Видеозапись появилась в группе "ВКонтакте".