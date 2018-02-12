Средства на поддержку предпринимателей Ленобласти получает лишь малая часть МСП, приближенных к власти. Такой тезис озвучил в январе на выездном заседании в Выборге губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

По его словам, весь процесс напоминает «кружок самоопыления». «Мне рассказали об одном из малых предпринимателей, который вообще не знает о программе поддержки на уровне Ленобласти. Либо он так сер, хотя бизнес у него идет успешно, либо мы так работаем, что похожи на кружок самоопыления. Вовлечено в этот процесс 300-400 бизнесменов, а остальные тысячи оказываются вне его», - сказал губернатор.

Впрочем, согласно докладу председателя областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы Нерушай, ситуация вокруг МСП обстоит благоприятная. В регионе сложился «рост предпринимательской активности»: в 2017 году зарегистрировано на 3 тысячи предприятий больше, чем в 2016-м. Количественные показатели, сказала она, с этого года должны наращиваться ежегодно, а прямая поддержка предпринимателей «приобретет навязчивый характер».

(По материалам сайтов spm.ru garant.ru ituki.ru novostrimb.ru)