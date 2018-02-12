Видео задержания в Симферополе шпиона СБУ Константина Давыденко

ФСБ РФ опубликовала видеозапись задержания в Симферополе агента СБУ Константина ДАВЫДЕНКО.

По данным источника «Аргументов недели – Крым» в силовых структурах республики, подозреваемый в шпионаже гражданин Украины вскоре окажется в московском Лефортово. Именно туда отправляют шпионов и диверсантов, пишут "Аргументы недели - Крым".

ДАВЫДЕНКО целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений войск национальной гвардии Российской Федерации. Также он докладывал о сотрудниках Федеральной службы безопасности. Против задержанного уже возбуждено уголовное дело.