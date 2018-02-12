В «Артеке» состоялась символическая церемония открытия Олимпийских игр 2018 года, на которой артековцы подняли Государственный флаг России.

Затем дети встали в форме олимпийских колец и исполнили гимн нашей страны.

Как сообщили в пресс-службе детской здравницы, мероприятие прошло на центральном стадионе как ответ на официальную церемонию открытия игр в Пхенчхане, где российская сборная выступает без государственных символов, пишут "Аргументы недели - Крым".

Своей церемонией артековцы решили поддержать российских олимпийцев и декларировать, что, несмотря на ограничения МОК, гражданами нашей стране все отечественные спортсмены воспринимаются монолитной командой, представляющей Россию.

Традиция поддержки олимпийцев появилась в «Артеке» еще в 1956 году, когда проходила Олимпиада в Мельбурне. Тогда юные болельщики объединились в клуб «Олимпия» и направили спортсменам XVI Олимпийских игр телеграмму со словами поддержки.

Дети также записали обращения к спортсменам и пожелали им удачи.