Около 50% россиян пользуются соцсетями почти каждый день – ВЦИОМ

Более чем у половины россиян есть аккаунты в соцсетях – это 62 процента опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. 45 процентов граждан старше 18 лет пользуются ими почти ежедневно, пишет портал "Москва 24".



Около 20 процентов исключены из социальных медиа из-за отсутствия доступа в интернет, еще 10 процентов не имеют ни одного аккаунта, говорится в результатахопроса. Примерно 7 процентов россиян имеют четыре и более аккаунтов в соцсетях, 12 процентов – три, 22 процента – два, 21 процент – один. Самыми популярными соцсетями у россиян оказались "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram.



Мессенджерами для отправки сообщений пользуются 72 процента опрошенных. 32 процента их них выбирают WhatsApp, 20 предпочитают Viber, 18 отправляют сообщения через соцсеть "ВКонтакте", а каждый 19 используют SMS.



38 процентов респондентов проводят в интернете не менее четырех часов в день. 11 процентов заходят в сеть раз в неделю, четыре процента – несколько раз в месяц. Не пользуется интернетом каждый пятый опрошенный – 20 процентов.

