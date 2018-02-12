Потепление ожидает москвичей на Масленицу

Метеорологи изучили ситуацию и сообщили, что на Масленицу москвичи могут ожидать довольно теплую погоду. Оказалось, что увеличение температуры принесет циклон, который пройдет севернее города в пятницу.

Подчеркивается, что до 15 февраля небольшой снег пройдет лишь местами. В столице будет умеренный мороз, средняя суточная температура, как полагают синоптики, будет выше нормы для этого месяца, отмечается на официальном сайте Гидрометцентра в понедельник.

Согласно последней информации, к окончанию Масленицы в Москве будет наблюдаться ощутимое потепление, а также облачная погода и небольшой снег.