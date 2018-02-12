Ученые Бурятии изобрели заживляющий раны гель

Учёные из Байкальского института природопользования изобрели уникальный гель, который способен заживить любую рану. Сейчас они готовятся представить медикамент на конкурсе стартапов фонда "Сколково", передает ОТР.

На поиски нужной формулы и испытания учёные потратили пять лет. Гель состоит из полимеров. Обработанные им раны затягиваются значительно быстрее, чем при использовании обычных мазей и кремов. Гидрогель обладает и другими полезными свойствами. Например, пористая структура позволяет легко ввести в его состав антибиотик или обезболивающее, что сделает действие геля ещё эффективнее.

Сергей Стельмах, заведующий лабораторией химии полимеров Байкальского института природопользования: "В зависимости от клинической картины можно создать большой ряд препаратов на основании одного вот этого соединения и использовать их при терапии ран на любой ее стадии: от получения раны до конечного заживления, что выгодно отличает его от других мазей и препаратов, которые сейчас на рынке представлены".

Гель ещё не прошёл все этапы клинических испытаний. Учёным не хватает два миллиона рублей, чтобы полностью подготовить медикамент к производству. Именно поэтому исследователи и рассчитывают на получение гранта от фонда "Сколково".