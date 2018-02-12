В Челябинске начался конкурс на лучшую экономическую концепцию

В столице Южного Урала стартовал молодежный конкурс на лучший стратегический экономический проект. Состязание проводится в рамках единого экономического пространства Центральной Азии.

Проект «Студенческое молодежное движение «Евразийский экспресс»: Россия – Казахстан – Таджикистан» презентовал президент фонда «Евразийское содружество» Виктор Каточков и поддержал фонд президентских грантов. Он продлится весь год и будет являться продолжением двухлетнего проекта, который начался в Таджикистане. Подробнее об этом читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.