Задержанного в Симферополе шпиона доставят в Лефортово

Задержанного 11 февраля в Симферополе агента СБУ Константина ДАВЫДЕНКО готовят к отправке в Москву.

По данным источника «Аргументов недели – Крым» в силовых структурах республики, подозреваемый в шпионаже гражданин Украины вскоре окажется в Лефортово. Именно туда отправляют шпионов и диверсантов, пишут "Аргументы недели - Крым".

Также известно, что ДАВЫДЕНКО был задержан сотрудниками ФСБ на улице. При себе имел паспорт гражданина Украины. Ему около 40 лет.

Как писали «АН-Крым», ДАВЫДЕНКО целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений войск национальной гвардии Российской Федерации. Также он докладывал о сотрудниках Федеральной службы безопасности. Против задержанного уже возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что сегодня стало известно о том, что Крым готовится к провокациям со стороны Украины в связи с грядущими выборами президента РФ. Глава Совмина Сергей АКСЕНОВ заявил, что все службы республики находятся в полной готовности отражать любые атаки со стороны провокаторов из Украины.