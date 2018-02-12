Доктор Мирхайдаров в поисках бессмертия

Почему Авраам дожил до 900 лет, а мы не дотягиваем до 100? Шанс на бессмертие даёт «Аллоплант» - биоматериал, который заставляет организм старика вернуться в состояние организма младенца. Об эликсире бессмертия «Аллоплант» главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказывает нейрохирург Равиль Мирхайдаров – директор Центра «Здоровье и долголетие».

Организм человека рассчитан на 250 лет жизни

- На сегодняшний день кажется, что бессмертие возможно только после оцифровки нашего сознания и переноса своей жизни в сеть. Но это для большинства людей звучит как ненаучная фантастика. Людям хочется жить подольше в привычном виде – в виде человека с осязаемым телом, разумом. Ты один из изобретателей знаменитого препарата «Аллоплант». Расскажи, что это такое и можно ли действительно с этим препаратом обрести если не бессмертие, то долголетие?

Полную версию видеоинтервью главного редактора "Аргументы недели" Андрея Угланова с Равилем Мирхайдаровым, директором Центра «Здоровье и долголетие» смотрите здесь

- «Аллоплант» изобрел не я, его изобрел известный хирург-офтальмолог Эрнст Рифгатович Мулдашев со своими учениками. Это было в 1971 году, так что «Аллопланту» уже более 40 лет. А я автор методики введения этого биоматериала, его дисперсной формы по биологически активным точкам. Эту методику мы запатентовали. Что касается бессмертия, я бы начал с маленького курса гистологии с переплетением морфологии. Вспомните библейские сказания. Авраам жил 900 лет. Другие патриархи меньше. Причем, с каждым поколением все меньше и меньше. Но все равно лет по 200. Казалось бы, сказки. Но этим сказкам находится неожиданное подтверждение. Давайте посмотрим на человеческие зубы. Все знают, что молочные зубы выпадают лет в 5-7 и меняются постоянными. Но зубы растут не из воздуха. Существуют так называемые зачатки. Из первых зачатков вырастают молочные, из вторых постоянные, которые держатся до 70-80 лет. Но мало кто знает, что этих зачатков вовсе не два. А пять! У моей прабабушки в 106 лет начали резаться зубы из третьих зачатков. И многие долгожители, шагнувшие за столетний рубеж, подтверждают это. Третий зубной зачаток активизируется после ста лет, если люди до этого не протезировали и не имплантировали зубы. То есть организм настроен на это замещение. Но если этих зачатков пять, то и у оставшихся двух должен быть свой срок активизации. Природа ничего не делает просто так, про запас. Всему предусмотрено свое место и время. Таким образом, мы приходим к выводу, что четвертый зачаток должен активироваться где-то в 160-180 лет, а пятый годам к 250. То есть природой организм человека рассчитан как минимум на этот срок, а скорее на больший. Со времен библейских патриархов мы этот запас попросту растеряли. Об этом же говорит и последовательное снижение срока жизни этих патриархов.

- Я хочу сослаться на свой собственный опыт. Мы с тобой хорошо знакомы уже более 20 лет. Ты начал проводить на мне опыты с «Аллоплантом» в 1996 году. Мне пришлось удалить коренные зубы. Так вот после «Аллопланта» у меня на их местах выросли огромные как у волка острые треугольные зубы. Это как раз те самые, из третьего зачатка?

- Не исключено, хотя подобных исследований мы не проводили.

Проблемы совместимости а «Аллопланта» нет

- Равиль, ваш метод иногда сравнивают с методом лечения при помощи стволовых клеток.

- Да, сравнивают. Надоело уже объяснять, что тут нет ничего общего. Давайте я у вас поставлю точку над «i». Я хотел бы образно рассказать, что такое «Аллоплант», в чем его отличие от стволовой клетки. Возьмем куриное яйцо и представим, что это клетка. Стволовая клетка-яйцо, вернее целый конгломерат этих «яиц» вкалывается человеку. Это «стволовая терапия». В зависимости от того, в какой орган мы вводим эти клетки, они могут додифференцироваться, доделиться до нужной кондиции. Если же посмотреть на суть «Аллопланта», то все выглядит совсем иначе. Мы вскрываем это яйцо, убираем, скажем, так, все нутро, всю генетическую информацию, оставляем только скорлупу. Вот эта скорлупа, эта мембрана клетки – это и есть основа «Аллопланта». Эта мембрана состоит из молекул глюкозааминогликана и хондроитинсульфата. По своей сути сам «Аллоплант» представляет собой конгломерат этих высушенных мембранок. Технология производства «Аллопланта» засекречена и находится в центре Эрнста Мулдашева в Уфе. Как они его делают, мы не знаем. Мы берем готовый продукт биоматериала «Аллоплант», который полностью лишен генетической информации – и успешно его применяем, получая чудотворное действие. «Аллоплант» вызывает регенерацию клеток, восстанавливает питание органов и жизненных систем. Он ускоряет рост костной ткани, что позволяет успешно применять его при лечении и заживлении переломов. С помощью «Аллопланта» мы ускоряем реабилитацию после инфарктов, инсультов, не говоря уж о таких заболеваниях, как язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки.

- Известно, что посторонний биоматериал очень плохо совмещается с теми органами человека, куда он вносится, он чужеродный, отторгается. А как здесь ведет себя «Аллоплант»? Сужу по себе – ты не подбирал препарат специально под меня, просто брал пузырек и вводил его содержимое. То есть, из одного пузырька можно лечить и Угланова, и Иванова, и Петрова, и Сидорова? И никакого отторжения не бывает?

- Говоря о трансплантации вообще, первое, что мы смотрим - это иммунный ответ, какова реакция конкретного организма у каждого. Правильно - не каждому может подойти какая-то ткань. Но в этом и весь нюанс. Молекулы глюкозааминогликана в чистом виде одинаковы у Вас, у меня, у третьего лица. Независимо от того, кто передо мной, стар или млад, мужчина или женщина, европеец или африканец - этот препарат подходит всем. В нем нет антигенности, которая может вызвать отторжение. «Аллоплант» – это питательное вещество для любого организма, потому что он лишен генетической детерминированности.

Как помочь клеткам-убийцам

- Поговорим об иммунитете. Человек состоит из клеток. И у этих клеток разная функция. Клетки-восстановители, клетки-убийцы. Убийцы в хорошем смысле – они убивают злокачественные клетки. Как возникают раковые опухоли? Это, когда число клеток-убийц становится слишком малым для борьбы, и тогда начинают укреплять свои позиции раковые клетки. Какую роль в этом балансе играет «Аллоплант»? Только расскажи попроще, для тех, кто не отягощен специальными знаниями.

- В сутки в организме образуется до 10 тысяч патологичных клеток. Откуда они берутся? Какие-то клетки не доделились, какие-то поделились неправильно, еще какие-то сбои. Человеческий организм – очень сложная штука, в такой ложной системе не может все функционировать идеально. Чтобы замечать отклонения от идеала, в нашем организме существует система контроля, своеобразное министерство внутренних дел, которое следит, кто куда пошел, правильно ли себя ведет, не представляет ли опасности для остальных. Возьмем любую клетку, например, клетку кожи. Клетка кожи не видит, что поставляет ей организм через кровеносные сосуды, какие питательные вещества. Ей это знать не надо. Она выполняет сугубо свою функцию. От клеток кожи что требуется? Чтобы кожа у нас была эластичная, влажная, и выполняла поставленную ей барьерную функцию. За это организм ее «кормит», поддерживает в работоспособном состоянии. Клетка живет в союзе с организмом, выполняет свою работу, получает полагающееся «содержание». Но иногда может произойти какой-то сбой в процессе деления. На такой случай в иммунной системе имеется система «хелперов» - помощников. На крайний случай есть макрофаги, которые сразу пожирают все чужеродное, любые бактерии. То есть работает трехуровневая система безопасности. Берегут нас так называемые Т-лимфоциты трех видов - хелперы, супрессоры и киллеры. Итак, клетка как-то неправильно поделилась. Сначала к ней подходит клетка-хелпер иммунной системы. Она, как помощник, объясняет клетке, что ты неправильно поделилась, ты патологична. Если клетка с умом, то понимает это, «берется за ум» и сама исправляет свою ошибку. Если этот мягкий вариант не помогает, то к упрямице направляются клетки-супрессоры. Это «клеточная полиция», она отвечает за изоляцию потенциально опасного элемента. Они изолируют «неправильную» клетку, сажают ее «в тюрьму». Там у патологичной клетки появляется время подумать над своим поведением, додиферренцироваться, то есть исправить ошибку в процессе деления и выполнить свою задачу нормально. Если это происходит, клетку выпускают жить дальше нормальной жизнью. Но если и это не помогает, то становится понятно, что клетка реально опасна для остального организма. Тогда приходят клетки-киллеры и ликвидируют опасность вместе с ее причиной, то есть с самой патологичной клеткой. Все это работает, если иммунный статус сбалансирован.

- Вот только этот иммунный статус сбалансирован у людей до 25-30 лет. Ну, у тех, кто не пьет-не курит, живет в лесу далеко от городов и дорог и кушает исключительно натуральные продукты с грядки, этот срок может оттянуться лет до пятидесяти. Но большинству современных людей такое не светит. Так что этому иммунному балансу надо как-то помогать бороться с раковыми клетками, которых не вразумили ни хелперы, ни супрессоры, и с которыми не справились уставшие киллеры.

- И тут на помощь приходит наш «Аллоплант». Что делает этот препарат, вводимый по нашей патентованной методике? «Аллоплант» дает вспомнить организму как иммунная система должна работать в норме, если она с возрастом утомилась и начала забывать, как это делается или же просто начала лениться. В первую очередь – это активация макрофагальной системы. Макрофаги – это те самые клетки-киллеры, падение количества которых позволяет расти числу патологичных клеток и приводит, в итоге, к образованию злокачественных новообразований. Макрофагальный иммунитет еще называют акульим. Потому что считается, что акулы в принципе не подвержены раковым опухолям. Они у них не появляются в силу крайне развитой макрофагальной системы. Большинство противораковых препаратов изготавливаются на основе плавников акул и акульего хряща, потому что они являются естественными активаторами макрофагальной системы. Эти препараты баснословно дорогие, акулы у нас по улицам не бегают и в деревенских прудах не водятся. При этом схожего результата легко достичь при помощи «Аллопланта», активация макрофагов одна из его основных задач. Но далеко не единственная. Последние наши исследования показали, что он не только активирует макрофагальную систему, но и восстанавливает баланс в лимфоцетарной системе.

Применяя «Аллоплант» мы можем достичь баланса в организме. А главное, мы можем восстановить и продлить жизнь организма в целом даже при тяжелейших заболеваниях. В науке есть такое понятие – мыши Эрлиха. Это искусственно выведенная порода швейцарских мышей-альбиносов, на которой изучают течение и развитие злокачественных опухолей. Если у этих мышей при после специальной инъекции на 21-е сутки появляется злокачественная опухоль, то, по данным многочисленных наблюдений, они живут 27 суток. Мы вводили этим мышам просто в брюшную полость биоматериал «Аллоплант». Он активировал эту макрофагальную систему. И после его введения мыши жили не 27, не 30 суток, а 50!

Я не буду говорить, что с помощью «Аллпопланта» мыши победили рак, потому что это не правда. Но они продлили свою жизнь практически вдвое, а если брать момент заболевания, то вчетверо! Несмотря на то, что злокачественная опухоль у них имелась.

- Хорошо, Равиль. Думаю, это не последняя наша беседа, и в следующий раз мы с тобой поговорим о том, как помогает «Аллоплант» не мышам, а тяжело больным людям.