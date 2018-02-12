Гражданку РФ сняли с круизного лайнера из-за драки в очереди к туалету

В Австралии гражданку Российской Федерации сняли с круизного лайнера за неподобающее поведение. Согласно последней информации, женщина вступила в конфликт с другим пассажиром судна в очереди к туалету.

Уточняется, что 37-летняя раздраженная россиянка в какой-то момент ударила мужчину пустой бутылкой из-под вина по голове. Как уточняет портал News.com.au, это случилось после начала драки между двумя группами мужчин, среди которых был и друг женщины.

С лайнера после потасовки сняли семь человек. Гражданке России были предъявлены обвинения. 9 марта текущего года состоится заседание суда, на котором будет определено наказание для женщины.