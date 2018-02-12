Сбой зафиксирован на оранжевой ветке Московского метрополитена

Утром в понедельник, 12 февраля, на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой. Согласно последней информации руководства подземки, инцидент случился между 10.20 и 10.35.

На официальной страничке метро столицы в социальной сети Twitter уточняется, что интервалы движения поездов на южном участке оранжевой ветки были незначительно увеличены. Подчеркивается, что сбой в подземке произошел по техническим причинам.

Очевидцы рассказали, что поезд стоял на станции "Коньково" в течение двадцати минут и не двигался. К настоящему моменту движение полностью вошло в график.