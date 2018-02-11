Жители Коломны устроили митинг против мусорной свалки «Воловичи»

Жители подмосковного города Коломна устроили митинг против мусорной свалки «Воловичи». На мероприятие вышли сотни людей и назвали ситуацию с экологической обстановкой в городе «катастрофической».

Коломчане и жители близлежащих деревень жалуются на вонь от мусорного полигона «Воловичи» с апреля 2017 года. По данным организаторов акции, с апреля прошлого года нагрузка на полигон увеличилась.

По итогам 2017 года на полигоне было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности. И активисты рассказали о планах властей по строительству еще одного мусорного полигона. На митинге они предложат приостановить деятельность «Воловичей» до исправления нарушений, а его мощности использовать исключительно для нужд Коломны и примыкающего к нему района. Организаторы просят не допустить строительства нового полигона в Коломне и мусоросжигательного завода.

Минувшим летом жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино».