Какие компенсации выплатят семьям погибших при крушении Ан-148

Власти Подмосковья приняли решение о выплате компенсации семьям погибших в результате авиакатастрофы самолета Ан-148. "Мы хотим высказать соболезнования. Все, кто погиб в этой катастрофе, их семьям будет выплачено по 1 миллиону рублей компенсации из регионального бюджета, поскольку трагедия произошла на территории Московской области", - заявил в воскресенье, 11 февраля, вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К этой инициативе присоединился и губернатор Оренбургской области Юрий Берг, принявший решение о выплате компенсации в 1 млн рублей на каждого погибшего дополнительно к обязательным выплатам, предусмотренным законодательством.

«Авиакатастрофа в Подмосковье – это трагедия для всего Оренбуржья. Губернатор и Правительство выражают глубокие соболезнования семьям погибших», - говорится на портале Правительства Оренбургской области.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин дал распоряжение о создании при ведомстве оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим в результате крушения самолета АН-148.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации в связи с произошедшей 11 февраля авиакатастрофой самолета АН-148.

Количество спасателей, работающих на месте происшествия, увеличено до 600 человек. Проведение поисковых работ затрудняют непрекращающийся снегопад и нескошенный бурьян в поле: до места ЧП спасателям пришлось добираться на снегоходах.