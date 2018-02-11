Вице-премьер РФ Александр Хлопонин рассказал, что в правительстве прорабатывается идея эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах.

Хлопонин привел в пример Альпы. По его словам, если снега в горах нет, то власти некоторых западных стран переносчт каникулы на то время, когда склоны покроются достаточным количеством снега. "В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы", - сказал Хлопонин в интервью "Российской газете". Как отметил Хлопонин, сейчас у нас все зависит от погоды и наличия снега. "Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", — подчеркнул он.

"Мы будем предлагать различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе", - сказал Хлопонин. По его словам, власти подумывают над тем, чтобы сделать эксперимент, но окончательного решения пока нет.

"Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы... Надо изучать передовой международный опыт", — полагает вице-премьер.