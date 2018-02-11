На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружен один чёрный ящик

На месте крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья обнаружен первый чёрный ящик. Начальник ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин проводит селекторное совещание и доложил: "Найден один самописец. Место поисковых работ оцеплено".

На месте авиакатастрофы работают все оперативные службы. Место проведения поисковой операции оцеплено сотрудниками Росгвардии и МВД.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС опубликовало их имена.

1 Анохин Виктор

2 Анохина Зоя

3 Дмитриенко Юлия

4 Гахраманов Намиг

5 Карпушкин Анатолий

6 Карпушкина Татьяна

7 Киселева Екатерина

8 Клаев Юрий

9 Колодезный Анатолий

10 Коротков Евгений

11 Ковчуга Людмила Сергеевна

12 Леонова Ольга

13 Леванов Евгений (ребенок)

14 Леванов Евгений (1979 Г.р.)

15 Сергошко Александр

16 Севоян Варсик

17 Синицина Татьяна

18 Ведякина Мария

19 Акназаров Тамерлан Турибекович

20 Александров Илья

21 Алексеенкот Крискентия Николавна

22 Бойкова Екатерина Михайловна

23 Булатова Лилия

24 Ведиборенко Илья Владимирович

25 Гауссб Альфия Акзамовна

26 Грачев Алексей Евгеньевич

27 Дришова Ирина

28 Громов Игорь

29 Давыдова Елена Васильевна

30 Долбин Виктор

31 Драгина Маргарита

32 Иванов Вячеслав Анатольевич

33 Ильинов Евгений

34 Калашник Марина Александровна

35 Кармалеев Борис Александрович

36 Козупицкая Антонина Ивановна

37 Красова Надежда (ребенок)

38 Красова Оксана

39 Пурепов Олег

40 Мачнева Светлана

41 Мещерякова Наталья

42 Момзикова Кристина

43 Назаров Максим

44 Насырова Екатерина Павловна

45 Никитенкова Галина

46 Никитченко Алексей

47 Николаенко Любовь

48 Нормантович Александр

49 Нормантович Владимир

50 Панченко Сергей

51 Полетаев Илья Сергеевич (ребенок)

52 Радчук Инна Евгеньевна

53 Ремарчук Владимир

54 Сон Ульяна

55 Ставский Илья

56 Толкачев Вячеслав

57 Толкачев Иван Владимирович

58 Толкачева Любовь

59 Толмасова Дарья

60 Тулькубаев Фиргат Ринатович

61 Уразаева Марина

62 Усачев Владимир Павлович

63 Хохлова Ольга Анатольевна

64 Цигичко Ольга

65 Ямаев Юрий Экипаж

66 Губанов Валерий Иванович

67 Гамбарьян Сергей Арсенович

68 Славинская Анастасия Владимировна

69 Коваль Виктория Олеговна

70 Гаврилов Сергей Владимирович

71 Кузьмин Олег Владимирович