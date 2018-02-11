Очевидцы слышали громкий хлопок во время авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

В Московской области в Раменском районе очевидцы сегодня слышали громкий хлопок во время крушения пассажирского самолёта Ан-148. Татьяна Сафронова, живущая в частном доме неподалёку от места крушения, рассказала, что услышала громкий хлопок, передаёт RT.

По словам женщины, в её семье подумали - котельная, может, взорвалась. Зять Сафроновой Рубен Хачатрян позвонил в котельную. Работники котельной им и сообщили, что взорвался вертолёт, а потом уточнили — самолёт. Мужчина подходил к месту крушения самолёта. По его словам, авиалайнер распался на мелкие фрагменты.

Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек.

На сайте МЧС опубликован список погибших. Погибли дети: Леванов Евгений и Красова Надежда.