В сети попало видео крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

В сети опубликована видеозапись с места крушения пассажирского самолета Ан 148 компании "Саратовские авиалинии". Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, в воскресенье, 11 февраля, днем пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово.

Обломки воздушного судна, на борту которого находился 71 человек, найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

Причиной катастрофы АН-148 в Подмосковье мог стать отказ двигателей украинского производителя «Мотор Сич» или плохая обработка от образования наледи перед взлётом.

По версии "Аргументов недели", самой вероятной причиной нештатной ситуации скорее всего стало обледенение закрылков в результате плохой обработки антиобледенительной жидкостью фюзеляжа самолёта перед вылетом.