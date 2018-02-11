Путин поручил создать спецкомиссию по крушению Ан-148 в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Раменском районе Московской области.

Глава государства также дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы на месте происшествия.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

Спасатели обнаружили обломки разбившегося самолета, вылетевшего сегодня из "Домодедово" в Орск (Оренбурская область). По данным ТАСС, на борту Ан-148 находились, в основном, пассажиры из Оренбургской области.

На место авиакатастрофы направлено семь бригад Центра медицины катастроф. МЧС России открыло горячую линию. Номер телефона "горячей линии" 8-800-775-17-17.