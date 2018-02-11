Метро дойдет до 95% москвичей

О планах по дальнейшему строительству метро в Москве рассказал в своем Твиттере мэр российской столицы Сергей Собянин: "Наша цель на ближайшие годы – метро в шаговой доступности у 95% москвичей".

Уже в 2018 году новые станции метрополитена появятся в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовке и других районах мегаполиса. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции "Селигерская". Об этом сообщается в Твиттер-аккаунте Сергея Собянина.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что строительству нового участка из 7 станций метро протяженностью 17 км планируется приступить уже летом. Речь идет об участке от улицы Новаторов до деревни Столбово.