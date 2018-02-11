В Подмосковье потерпел крушение пассажирский лайнер АН-148

В Подмосковье в воскресенье днем потерпел крушение пассажирский лайнер АН-148. Самолет АН-148, принадлежащий компании «Саратовские авиалинии», разбился в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и через две минуты после вылета пропал с радаров. Обнаружить его удалось с воздуха, лайнер упал в поле недалеко от деревни Аргуново Раменского района Подмосковья. На место падения выехали спасатели МЧС и министр транспорта Максим Соколов, - передает РИА Новости.

На данный момент спасатели еще не добрались до места крушения, и пока остается неизвестным количество пострадавших в авиакатастрофе.