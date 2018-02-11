Специалисты ищут причину выключения двигателей «Прогресса»

Причиной отмены пуска российского космического корабля «Прогресс-МС-08» могла стать неисправность электроразъема. Не получив сигнал от бортового компьютера, автоматическая система дала команду на выключение двигателей.

В итоге старт ракеты-носителя «Союз 2.1а» перенесен на вторник, 13 февраля, сообщает РИА Новости. А пока специалисты занимаются уточнением причины отключения двигателей автоматикой и устранением неисправности.

Ранее на сайте корпорации "Роскосмос" появилась информация о том, что "на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей", и пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату - 13 февраля.

Старт был запланирован на 11 февраля 2018 года в 11 час. 58 мин. 45 сек. мск с космодрома "Байконур". Кораблю "Прогресс МС-08" предстояло доставить на Международную космическую станцию (МКС) более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.