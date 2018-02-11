В Петербурге губернатор сможет увольнять чиновников по подозрению в коррупции

Губернатор Петербурга утвердил закон о порядке увольнения чиновников, которые подозреваются в коррупции. Согласно тексту документа, градоначальник сможет снимать должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

О подписании соответствующего закона Георгием Полтавченко сообщается на сайте городского правительства.

Покинуть своё должностное место можно будет по разным поводам. Если госслужащий, например, подал недостоверную бумагу о доходах и имуществе (сюда также входит всё имущество семьи). Также чиновники могут покинуть своё место, если реализуют какой-либо незаконный бизнес. Губернатор Петербурга сможет снимать должностных лиц и в том случае, если они откажутся посещать сборы по поводу политических конфликтов и различных внутренних проблем.

Решение об увольнении чиновника принимает губернатор. Уволить чиновников Контрольно-счетной палаты Петербурга, а также у​полномоченных по правам человека и правам ребенка в городе можно только постановлением Законодательного собрания Петербурга.

Принять решение об увольнении чиновника можно в течение месяца после поступления в соответствующие органы результатов проверки.​