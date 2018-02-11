Коркинский разрез будет ликвидирован в четыре этапа

На минувшей неделе в рамках круглого стола, который прошел в Общественной палате региона, РМК представила подробный проект рекультивации Коркинского угольного разреза. Это позволит максимально эффективно и безопасно одну из главных экологических проблем региона.

Инженеры, которые составили скрупулезных технический план всех работ, рассказали, что вся работа будет разделена на четыре ключевых этапа. В рамках первого исключат эндогенные пожары, построят защитный ров и ограждения, а также возведут 13-километровый стальной пульпопровод, по которому сгущенная инертная порода начнет поступать с Томинского ГОКа в карьер.

Второй этап предусматривает заполнение севера и юга карьера с переходом на восточную сторону. Третий - восточную сторону с окончанием работ на западном борту. И на четвертом этапе разрез технологически и биологически рекультивируют. Работа будет проводиться ООО «Промрекультивация» до 2041 года.

Отметим, что закладочный материал через пульпопровод будут нагнетать три насоса, а для того, чтобы проводить техосблуживание, предусмотрят две емкости для накопления пульпы.

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, рассказала, что для разработки проекта компания привлекла ведущих специалистов, которые провели не один десяток экспертиз.

- Поэтому сегодня мы уверены, что использование закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа для ликвидации Коркинского разреза – проработанное и безопасное решение, - отметила она. - Это масштабный проект, который не имеет аналогов в России. Поэтому внимание к нему со стороны официальных лиц, экологических организаций и широкой общественности логично и закономерно. Мы со своей стороны открыты к дальнейшему диалогу со всеми заинтересованными сторонами.