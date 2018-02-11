Названа победительница всероссийского конкурса красоты

Победительницей всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» стала 22-летняя жительница Омска Ксения Чернявская. Финал соревнования прошел в субботу вечером в Санкт-Петербурге.

Первой вице-мисс конкурса стала жительница Владивостока Алина Кациева, титул «Мисс зрительских симпатий» присвоен Дарье Пахоменко из Воронежа.

Приз за первое место — автомобиль, за второе и третье — дизайнерские шуба и шикарное платье.

Всероссийский конкурс красоты «Ты уникальная» прошел уже в девятый раз. В 2018 году в нем принимали участие 55 девушек. Организаторы отмечают, что для победы в этом конкурсе нужны не столько прекрасные внешние данные, сколько гармоничное сочетание красоты, таланта, ума и обаяния.