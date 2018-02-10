Свидетели ЧП сообщают, что пострадали десять квартир. На месте работают экстренные службы.

В новом доме ЖК «До Ре Ми» по адресу улица Репищева дом 10, в первом корпусе в Приморском районе прогремел взрыв. Об этом в 15.00 в пятницу сообщили в социальных сетях очевидцы.

Судя по фото, опубликованным в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" взрывом в доме выбило не менее десяти окон на третьем этаже, повреждена часть фасада здания. Осколками побило припаркованные рядом с домом машины.

- Пока известно, что забрали трех пострадавших. У всех - ожоги. Состояние всех трех тяжелое, - прокомментировала пресс-секретарь городской станции "Скорой помощи" Светлана Вахрушева. Сведения о пострадавших уточняются.

От мощного хлопка обрушился один из лифтов. Всего повреждены 300 квадратных метров помещений.

Дом не является газифицированным, так что версию взрыва бытового газа, наверное, можно исключить.

Пресс-секретарь МЧС по Санкт-Петербургу Анна Изам:

- В 12-этажном доме на третьем этаже, по предварительным данным, во время производства монтажных работ произошла разгерметизация газового балона. Повреждены 10 окннных проемов, три человека осматриваются "03".

(По материалам dp.ru nation-news.ru piter-news.net yaplakai.com)