Что думает Кадыров об инвестиции в биткоины

Чтобы «самому совершенствоваться» и «разбираться в новшествах» глава Чечни Рамзан Кадыров решил приобрести, как он выразился, «долю в биткоине». Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Кадыров отметил, что инвестиция в биткоины — «штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет». В этом сегменте, по его мнению, развито мошенничество.

Глава Чечни выступил против запрета криптовалют, однако высказался за четкое законодательное регулирование этого сегмента. «Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем», – подчеркнул Кадыров.