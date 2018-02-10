Посол США пожаловался на нехватку солнца в Москве

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, чего ему не хватает в Москве. Посол скучает по уединению, солнечному свету и виду на горные вершины как в штате Юта. Ролик с высказываниями дипломата появился в Twitter.

При этом Хантсман отмечает, что работа в России для него - это очень важный опыт. Посол обратился с просьбой к своим подписчикам сообщить больше информации о любимых местах в России, учитывая все достопримечательности, ресторации и кафешки, чтобы больше узнать о стране. «Чем больше я узнаю этот город, чем больше я посещаю достопримечательностей и чем больше я встречаю новых людей, тем больше мне он нравится. Тем меньше я скучаю по своему дому в США», — подчеркнул дипломат.

Джон Хантсман начал работать послом США в России с 3 октября 2017 года.