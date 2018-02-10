Такую Хакамаду мы еще не видели, забавный танец покорил пользователей Сети

Забавный танец Ирины Хакамады от души повеселил пользователей сети. Действительно, такую Хакамаду мы еще не видели. Ее «шедевр» поднимает настроение и дарит заряд бодрости.

Публикация от Ирина Хакамада (@irina_hakamada)Фев 3, 2018 в 9:54 PST

Пользователи с восторгом написали: «Ирина!!! Это шедевр!!! Высший класс!!!», «Как-то не обычно, но классно», «Захожу посмотреть этот шедевр какой раз, поднять настроение».

А еще Ирина Муцуовна поделилась со своими подписчиками секретом, как стать лучшим коммуникатором. «Чтобы стать лучшим коммуникатором, надо, как минимум, испытывать любопытство к другим людям, культурам, странам. Точнее, не любопытство, а любознательность. Как максимум: любить и уметь восхищаться чем-то другим, отличным от вас».

Как считают пользователи, всего этого Ирине Хакамаде отсыпано полной чашей.