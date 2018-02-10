Такую Хакамаду мы еще не видели, забавный танец покорил пользователей Сети
10 февраля 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Забавный танец Ирины Хакамады от души повеселил пользователей сети. Действительно, такую Хакамаду мы еще не видели. Ее «шедевр» поднимает настроение и дарит заряд бодрости.
Пользователи с восторгом написали: «Ирина!!! Это шедевр!!! Высший класс!!!», «Как-то не обычно, но классно», «Захожу посмотреть этот шедевр какой раз, поднять настроение».
А еще Ирина Муцуовна поделилась со своими подписчиками секретом, как стать лучшим коммуникатором. «Чтобы стать лучшим коммуникатором, надо, как минимум, испытывать любопытство к другим людям, культурам, странам. Точнее, не любопытство, а любознательность. Как максимум: любить и уметь восхищаться чем-то другим, отличным от вас».
Как считают пользователи, всего этого Ирине Хакамаде отсыпано полной чашей.