В МЧС объяснили причину публикации вероятных сценариев войны с Россией

В субботу, 10 февраля, в МЧС рассказали, по какой причине был обнародован научно-методический труд, в котором содержатся вероятные сценарии войны с Российской Федерацией.

Согласно последней информации ведомства, данная работа предназначается исключительно для экспертов и должна использоваться лишь как руководство к действиям в рамках гражданской обороны.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на сообщения МЧС, труд был подготовлен на базе документов на тему национальной безопасности, которые ранее были утверждены властями РФ, а прогнозы в данной сфере не являются компетенцией министерства.





